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Установлена предварительная причина хлопка газа в Заинске

Татар-информ

22 июня 2018, 20:56

Здоровье и среда

В Казани объединят 11-ю поликлинику и горбольницу № 16

Медучреждения объединят, чтобы оптимизировать управление государственными учреждениями здравоохранения.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Казани Городская поликлиника № 11 по ул. Восстания, 50 будет присоединена к Городской больнице № 6 по адресу ул. Гагарина, 121 с сохранением основной деятельности последней. Соответствующее постановление за подписью Премьер-министра РТ Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации РТ. 

Медучреждения объединят, чтобы оптимизировать управление государственными учреждениями здравоохранения.

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