Аргентинский болельщик извинился за оскорбление россиянки на ЧМ

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Аргентинец Фернандо Пенови, который обманом заставил россиянку произнести непристойности, извинился за свой поступок. Об этом сообщает RT со ссылкой на Clarin.
«Я извиняюсь за оскорбление девушки. Извиняюсь перед аргентинцами, перед россиянами, перед всеми — моими друзьями, соседями, детьми, матерью моих детей. Мне стыдно», — заявил Пенови.
По его словам, видеоролик записывался для небольшой группы людей, но был предан широкой огласке.
Он отметил, что путешествие на чемпионат мира по футболу было его мечтой, но он совершил ошибку и теперь будет извиняться перед всеми на улице.
Ранее сообщалось, что Пинови запретили посещать оставшиеся матчи мундиаля в России.
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