ДТП произошло сегодня вечером в самый час-пик на проспекте Амирхана.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Ново-Савиновском районе Казани перевернулся груженый «КАМАЗ». В распоряжении ИА «Татар-информ» появились первые фотографии с места ДТП.

По предварительным данным, авария произошла сегодня вечером в самый час-пик на проспекте Амирхана. Как сообщили агентству очевидцы, в кузове грузовика находился то ли гравий, то ли асфальтная крошка, которая высыпалась на дорогу.

Судя по фотографиям, ДТП серьезно усугубило и так непростую дорожную обстановку.