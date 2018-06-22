Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Ново-Савиновском районе Казани перевернулся груженый «КАМАЗ». В распоряжении ИА «Татар-информ» появились первые фотографии с места ДТП.
По предварительным данным, авария произошла сегодня вечером в самый час-пик на проспекте Амирхана. Как сообщили агентству очевидцы, в кузове грузовика находился то ли гравий, то ли асфальтная крошка, которая высыпалась на дорогу.
Судя по фотографиям, ДТП серьезно усугубило и так непростую дорожную обстановку.
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