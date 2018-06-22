Ситуация находится на контроле руководства республики и администрации Заинского района.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Решение о расселении дома в Заинске будет принято после проведения экспертизы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Руководство РТ проинформировано о ЧП в доме №71 по улице Никифорова в Заинске и находится на связи с властями района. Первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин держит на личном контроле ситуацию.

На данный момент уже даны все соответствующие распоряжения. Будет установлен размер ущерба и объем необходимой помощи.

Решение о расселении пострадавшего от хлопка газа дома будет принято после экспертизы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем в жилом многоквартирном доме №71 по улице Никифорова произошел хлопок газа.

В результате ЧП сильно пострадала трехкомнатная квартира на последнем этаже пятиэтажного дома. Крыша и потолочные перекрытия были частично разрушены.

Сотрудникам МЧС удалось спасти из дома пятерых пострадавших, среди которых 13-летний ребенок. Четверых пострадавших доставили в больницу. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

