Во время благотворительной акции «Красная гвоздика» волонтеры собрали в РТ более 22 тыс. рублей

Фото: Рамиль Гали
(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Александр Елисеев). В День памяти и скорби в Казани прошел финал благотворительной акции «Красная гвоздика». Федеральная акция проходила с 1 мая по 22 июня — все собранные средства пойдут на оказание помощи ветеранам всех войн, в которых Россия принимала участие.
«В мае мы собрали 17 тысяч рублей, в начале июня — еще 5 тысяч рублей. Окончательный подсчет будет проведен позже. Все деньги пойдут в фонд „Память поколений“, в Москву. Люди в возрасте более охотно отзываются принять участие в акции. Молодежь несколько пассивна», — отметила руководитель акции в РТ Эндже Ахтямова.
Активисты Всероссийского движения «Волонтеры Победы» сегодня в Казани расположились на трех точках: в Парке Победы, на Черном озере и в Парке Горького. Волонтеры предлагали всем желающим принять участие в акции и купить значок за 50 рублей.
«Я считаю, что это очень хорошая акция. Нужно помогать нашим ветеранам всеми доступными способами», — поделилась одна из женщин.
«Это хорошее, доброе дело — когда ты вот так можешь помочь ветеранам и отблагодарить их за их подвиг. Тем более, что тут ты точно знаешь, что деньги пойдут на благое дело», — отметил молодой человек.
Стоит отметить, что акция не ограничивается только обозначенными датами — каждый желающий может пожертвовать деньги через сайт фонда «Память поколений». За три года волонтеры помогли 6200 ветеранам и 48 профильным учреждениям.
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