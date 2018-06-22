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Татар-информ

22 июня 2018, 19:25

Происшествия

Под Казанью хлебовоз снес малолитражку «Тойота»

Фото: соцсети

ДТП произошло сегодня днем на трассе Казань – Боровое Матюшино.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Под Казанью хлебовоз снес малолитражку «Тойота». Момент серьезного ДТП попал в объектив видеорегистратора.

Авария произошла сегодня днем на трассе Казань – Боровое Матюшино. На кадрах видеозаписи видно, как автомобиль «ГАЗ», перевозивший хлеб, пытается повернуть на основную трассу. В какой-то момент водитель грузовика все же решается на маневр и почти сразу врезается в «Тойоту Ярис».

От удара «японку» отбросило на встречную полосу, а большегруз буквально наехал на капот легковушке. На помощь водителям поспешили очевидцы происшествия.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал

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