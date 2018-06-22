Постановлением суда Разиф Гильфанов помещен под домашний арест до 26 июля.

(Набережные Челны, 22 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова) В Набережных Челнах арестован глава МУП «Горсвет» Разиф Гильфанов, сообщили ИА «Татар-информ» собственные источники в правоохранительных органах.

Ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Присвоение и растрата». По предварительным данным, сумма ущерба составляет 2,5 млн рублей.

Задержание руководителя муниципального предприятия произошло 21 июня. Ночь он провел в изоляторе временного содержания. Сегодня в Набережночелнинском городском суде была избрана мера пресечения для Гильфанова. Постановлением суда главный электросетевик Автограда помещен под домашний арест до 26 июля.