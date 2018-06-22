В ДК Ленина стартуют показы анимационных фильмов стран «Вышеградской четверки»

Зрителей ждут 11 анимационных историй от молодых режиссеров из Венгрии, Чехии, Польши и Словакии.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). С 26 по 30 июня в кинозале казанского ДК Ленина пройдут показы IV фестиваля анимационного кино стран «Вышеградской четверки» – квартета стран, самым активным образом взаимодействующего в области культуры и просвещения. Зрителей ждут 11 анимационных историй от молодых режиссеров из Венгрии, Чехии, Польши и Словакии.

Все представленные в программе фильмы можно условно разделить на две большие группы – яркие и преимущественно черно-белые – цветовое решение в каждом случае работает на усиление авторской мысли. Например, венгерский фильм «Остров-Вулкан», участник официального конкурса Берлинского международного фестиваля, режиссера Анны Каталин Ловрити, переместит зрителя в сказочный тропический лес, вдохновит буйством красок, которое полностью созвучно разыгрывающимся в анимационном фильме страстям.

Сдержанные в выборе цвета фильмы позволяют сосредоточится на нарративе и деталях. Так, польская анимация о сложных отношениях матерей и взрослеющих сыновей «О, мама!» предлагает каскад узнаваемых эпизодов из жизни, каждый из которых разворачивается подобно полустертому воспоминанию, за счет чего роднит историю героев со зрительским опытом. Эта работа была представлена на фестивале в Аннси.

Помимо авторской анимации в программе «А4» присутствуют и жанровые работы. Фильм «Чужое тело» (реж. Марта Магнуска) – почти хоррор, исследующий невозможность человека примириться со своим внешним обликом. А венгерская «Горгона» Миклоша Фелвидеки – оживший комикс с бойким сюжетом, резкими ракурсами и неожиданной развязкой.

С подробной программой серии кинопоказов можно ознакомиться по ссылке.