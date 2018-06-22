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Фото: соцсети
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Московском районе Казани иномарка сбила велосипедиста. Фотографии с места ДТП разместили очевидцы в соцсетях.
По предварительным данным, ДТП с участием велосипедиста произошло сегодня днем на улице Декабристов. На фото видно, что от удара двухколесное транспортное средство пострадало не сильно.
Не исключено, что водитель иномарки, поворачивая направо, просто не заметил велосипедиста.
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