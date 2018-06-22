В Союзе писателей РТ объяснили повреждение исторической ограды здания

В СМИ и социальных сетях обсуждают повреждение ажурной исторической ограды здания, являющегося объектом культурного наследия.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Ажурной кованой ограде исторического здания на улице Муштари, в котором сейчас расположен Союз писателей РТ, вернут первоначальный вид. Ранее стало известно, что историческая ограда получила повреждения. Председатель Союза писателей Данил Салахов рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ», почему так произошло и как будут восстанавливать ограду.

«Сами решетки не получили повреждений. Элементы декора, пострадавшие от падения льда с крыши, будут отремонтированы. Но эти четыре „чаши“ не являются исторической ценностью. Мы работаем над их восстановлением», — сказал Данил Салихов.

Здание усадьбы Окошникова, обнесенное старинной резной оградой, построено в конце XIX — начале XX века. Объект был отреставрирован в 2011 году, он является объектом культурного наследия.

В СМИ и социальных сетях обсуждают инцидент. К повреждению элементов ограды привела упавшая с крыши масса обледенелого снега, и многие обвиняют Союз писателей в халатности по отношению к историческому объекту.

«Пострадавшие от льда „чаши“ были установлены во время реставрации, они не относятся к началу прошлого века. Сделаны очень примитивно. Возможно, когда-то там были свои оригинальные элементы, но сейчас они утеряны. При реставрации установили похожие, но вырезанные из тонкого жестяного листа. Приварили сваркой. А в те времена сварки не было, крепили заклепкой, если приглядеться, все хорошо видно. Прежние не ржавели, а эти уже заржавели. В документах указано, что это муляж. Поэтому мы думали, что отремонтируем своими силами. Я не говорю, что не виноват, видимо действительно сразу надо было позвать комиссию», — сказал председатель Союза писателей РТ.

Данил Салихов также пояснил, почему было допущено падение снега с крыши. «Если честно, тут и моя вина есть. Один раз вызвали альпинистов. Но меня их работа не устроила. За ними сам поднялся, посмотрел и сказал, что на крышу альпинистов больше не пустим. Потому что от ударов топором разрушается кровля. И мы думали, что попытаемся своими силами спустить снег с крыши. Пока собирались, лед соскользнул с крыши на ограду. Мы уже запланировали ремонт», — сообщил Данил Салихов.