В День памяти и скорби в Качаловском театре прошел спектакль «Незабываемое. Женские голоса войны»

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(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Сегодня, в День памяти и скорби, на Малой сцене Казанского академического русского Большого драматический театра им. В. Качалова прошел спектакль «Незабываемое. Женские голоса войны». Постановка – женский взгляд на войну, живой рассказ, собранный из документальных материалов и устных воспоминаний женщин, переживших страшные для страны годы.
Множество коротких историй создают общую картину войны как жизни, где страх, горе потерь, ненависть и слезы соседствуют с состраданием, мужеством, любовью и юмором. Это простая человеческая правда о войне, правда рассказанная не для архива, а для людей, правда без пафоса и патетики.
Проникновенный разговор от первого лица ведут молодые актрисы – ровесницы тех, чьи голоса и воспоминания они несут через время. Документальный рассказ чередуется с поэзий и музыкой. В спектакле звучат стихи Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Ольги Берггольц, Юлии Друниной, Анны Ахматовой, музыка В.Антипкина, Б.Окуджавы, мелодии военных лет.
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