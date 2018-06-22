Партию польских фруктов «вне закона» обнаружили сотрудники татарской транспортной прокуратуры на одном из рынков Казани.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Казани уничтожили 200 кг санкционных груш, сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Сотрудники Татарской транспортной прокуратуры совместно со специалистами Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ провели проверку на рынках Казани. В результате «рейда» выяснилось, что на одном из рынков города продавали польские груши.

По требованию прокуратуры 200 кг санкционных фруктов изъяли и уничтожили, а владельца «запрещенной продукции» привлекли к административной ответственности.

