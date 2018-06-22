Абитуриенты пройдут подготовительный курс летней школы с 6 по 13 августа.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Болгарская исламская академия открыла набор абитуриентов в магистратуру и докторантуру, сообщает пресс-служба учебного учреждения.

Набор в магистратуру проводится по направлениям «Исламское право», «Корановедение», «Исламская экономика», «Теология». Для поступления в магистратуру необходимо иметь диплом о высшем образовании и владеть разговорным арабским языком.

Для поступления в докторантуру по направлениям «Исламское право» и «Хадисоведение» надо иметь дипломы о высшем образовании специалиста и магистра, а также владеть разговорным и грамматическим арабским языком.

Болгарская академия предлагает обучение на русском и арабском языках с привлечением ведущих преподавателей из арабских и европейских стран. Обучающимся предлагается проживание в кампусе со всеми удобствами и четырехразовое бесплатное питание.

Желающим поступить в Болгарскую исламскую академию необходимо будет пройти подготовительный курс летней школы с лекциями и практическими занятиями у профессоров академии с 6 по 13 августа этого года.