В госреестр недвижимости внесены границы защитных зон озер Кабан Казани

В кадастре есть сведения о границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос 97 водных объектов.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Кадастровая палата по РТ внесла в госреестр сведения о границах водоохранных зон и защитных полос трех озер Казани — Верхний Кабан, Нижний Кабан и Средний Кабан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в кадастре появились границы водоохранных зон и защитных полос рек Бирля, Большая Бахта, Дымка, Кичуй, Малый Черемшан, Мараса, Нурминка, Петьялка, Стярле, Сульча, Сюнь, Улема, Ютаза. Заказчиком кадастровых работ выступило Минэкологии РТ.

Ширина прибрежных защитных полос составляет от 30 до 50 м, для рек и озер, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, — 200 м. «В водоохранной зоне устанавливается специальный режим, чтобы предотвратить загрязнения, засорения, заиления водных объектов, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов, флоры и фауны», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Например, запрещается сброс сточных вод, размещение кладбищ, скотомогильников; стоянка, ремонт и мойка транспортных средств; размещение автозаправочных станций; применение и размещение хранилищ пестицидов и агрохимикатов и другое. В пределах прибрежных защитных полос вводятся еще более жесткие ограничения. В частности, нельзя осуществлять распашку земель, пасти скот, организовывать для них летние лагеря и ванны. На данный момент в кадастре содержатся сведения о границах 130 водоохранных зон и 132 прибрежных защитных полос 97 водных объектов. Сведения об объектах недвижимости в охранной зоне можно найти на сайте Федеральной кадастровой палаты в разделе «Узнать об ограничениях на земельный участок».

«В государственном реестре недвижимости содержатся только те сведения о зонах, которые на заявительной основе внесли органы государственной власти, местного самоуправления», — пояснили в Кадастровой палате по РТ.