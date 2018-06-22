Качаловский театр выпустил видеоролик с гастролей в Германии

19 и 20 июня в Ганновере на сцене Schauspiel театра с успехом прошел спектакль Александра Славутского «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Казанский академический русский Большой драматический театр им. В. Качалова выпустил видеоролик с гастролей в Германии. 19 и 20 июня в Ганновере на сцене Schauspiel театра с успехом прошел спектакль Александра Славутского «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Овациями и криками «браво» оба вечера встретили зрители качаловцев. Бессмертная комедии Бомарше в исполнении казанского театра покорила ганноверскую публику. А после спектакля актеров в фойе театра встретили аплодисменты немецких коллег, пригласивших качаловцев на дружеский вечер.

Первые в истории театра гастроли в Германии прошли в рамках сотрудничества Качаловского театра и Государственного театра города Ганновер. Следующим этапом станет ответный визит немецкого театра в Казань, который планируется на 2019 год.