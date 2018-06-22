Объединение «Отечество» РТ: Молодежь активно вовлекается в движение поисковиков

Фото: архив/Ильнар Тухбатов, Александр Эшкинин
(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстанская молодежь активно вовлекается и участвует в движении поисковиков. Приобщение к такой работе повышает ответственность и сознательность молодых людей, считает руководитель РОМО «Объединение „Отечество“» РТ Илья Прокофьев. Об этом он заявил во время пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ, посвященной Дню памяти и скорби.
«Молодежь активно вовлекается в движение поисковиков. Сейчас мы наблюдаем тенденцию притока молодежи в поисковое движение. Если говорить о Татарстане, то здесь очень сильно развито наше студенческое поисковое движение, в Казани и республике очень много школьных поисковых отрядов», — рассказал журналистам спикер.
Он добавил, что сейчас все сложнее становится вывезти детей в поисковую экспедицию. Но желание родителей, педагогов и самих детей приобщиться к такому важному делу, как поисковая работа, преодолевает все барьеры, подчеркнул Прокофьев. Ребята принимают участие в таких выездах уже с 14 лет.
«Мы сотрудничаем в том числе и с интернатами, где воспитываются трудные подростки. И отношение этих ребят к нашим экспедициям совсем другое. Когда молодежь проходит через поисковые отряды, у них заметно меняется сознание, появляется ответственность, и они на глазах взрослеют», — заключил Илья Прокофьев.
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