Госкомитет пригласил английского фаната к себе в гости

Джастин Уоллей был сильно впечатлен Казанью и захотел остаться жить.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Ивановов пригласил английского болельщика Джастина Уоллея на личную встречу, сообщает ведомство.

Англичанин Джастин Уоллей приехал на мундиаль в Казань и был настолько впечатлен столицей республики, что захотел остаться здесь жить и работать в сфере туризма.

В своем аккаунте в Twitter Джастин поделился впечатлениями о Татарстане: англичанин похвалил местную еду, пабы, площадку Фестиваля болельщиков, поезд, на котором проехал бесплатно.

«Мы всегда рады неподдельному интересу к нашей республике, и у нас всегда есть много работы для увлеченных и трудолюбивых людей», — написано в ответном сообщении от лица пресс-службы госкомитета.