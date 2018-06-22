Судей проверили на знание Конституции России и РТ, а также действующего международного законодательства и законодательства РФ.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Главный федеральный инспектор по РТ согласовал пять кандидатур судей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе аппарата главного федерального инспектора по Республике Татарстан.

Судей проверили на знание Конституции России и Республики Татарстан, а также действующего международного законодательства и законодательства Российской Федерации.

По результатам собеседования и с учетом рекомендации Высшей квалификационной коллегии было согласовано пять кандидатур.

Должность заместителя председателя Альметьевского городского суда получил Абдулла Бадриев. На пост судьи Бугульминского горсуда назначена Лилия Ахметова, а Нижнекамского горсуда – Ильназ Гиззатулин.

На должность заместителя председателя Московского районного суда Казани переназначена Альбина Исаева. Судьей Анадырского районного суда Чукотского автономного округа также стал татарстанец Альберт Замалетдинов.

Главный федеральный инспектор Ренат Тимерзянов пожелал судьям успехов в профессиональной деятельности и напомнил им, что в работе необходимо ориентироваться только на закон и справедливость. «При реализации своих обязанностей судьи должны руководствоваться принципами верховенства права и эффективной защиты прав, свобод человека и гражданина», – отметил Ренат Тимерзянов.

