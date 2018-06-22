В Елабуге прошел митинг в честь погибших на войне

На фронт из города и района ушли более 13 тыс. человек, из них лишь каждый второй.

(Елабуга, 22 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня, в День памяти и скорби, елабужане собрались на митинг на площади Памяти. Именно отсюда жители города и района уходили на фронт. Первая отправка состоялась 24 июня 1941 года. На войну в этот день ушли 298 человек.

Во время торжественного мероприятия состоялось возложение венков к памятнику маршала Говорова, а также к Вечному огню. Здесь помянули погибших солдат минутой молчания. Всего в годы войны из города и района были отправлены на фронт более 13 тыс. человек, вернулся лишь каждый второй. В митинге приняли участие и ветераны войны. Среди них и 100-летний Мулла Назипов.

Пришла к мемориалу Памяти и елабужанка Зинаида Малынина, отец которой, Иван Кольцев, погиб на войне. «Сама я родом из Ульяновска, но все равно каждый год в День скорби и памяти я прихожу сюда. Мой отец был сильно ранен, лежал в госпитале в Казани, но мы с мамой даже не смогли его навестить, потому что было не с кем и в не чем ехать», – вспоминает со слезами на глазах пожилая женщина.