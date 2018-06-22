В Апастовском районе будут заселены два одноквартирных дома

В новостройки заселятся участники программы арендного жилья в сельской местности.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В ближайшее время в селе Шамбулыхчи Апастовского района будут заселены два одноквартирных дома № 29 и 29а по улице Кирамат, которые уже введены в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

В новостройки заселятся участники программы арендного жилья в сельской местности.

Инвестор строительства — Госжилфонд при Президенте РТ, технический заказчик — Главное инвестиционно-строительное управление РТ, подрядчик — ООО «Стройсервис ТАПС».

С начала 2018 года по жилищным программам, реализуемым ГЖФ при Президенте РТ, в республике введено в эксплуатацию 104 объекта на 2 тыс. 831 квартиру площадью 154 тыс. кв. м, из них 3 дома на 26 квартир в Апастовском районе.