В казанских парках в День памяти и скорби завершится акция «Красная гвоздика»

Жители и гости Казани могут присоединиться к акции в парке им. Горького, парке Победы и парке «Черное озеро» с 17:00 до 19:00.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби в трех казанских парках завершится федеральная акция «Красная гвоздика», сообщает АО «Татмедиа».



Жители и гости Казани могут присоединиться к акции в парке им. Горького, парке Победы и парке «Черное озеро» с 17:00 до 19:00.



Федеральная акция проводилась с 1 мая по 22 июня. Ее цель – сбор средств на оказание медицинской помощи ветеранам. Чтобы принять участие в акции, необходимо купить значок в виде красной гвоздики за 50 рублей в сетевых магазинах или на улицах своего города у волонтеров за любое пожертвование.



Надев значок «Красная гвоздика» в День памяти и скорби, каждый россиянин покажет свое неравнодушие к делу помощи ветеранам. Ранее образ красной гвоздики выражал память и благодарность защитникам Отечества, а теперь стал знаком реальной помощи ветеранам, живущим среди нас.