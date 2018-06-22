Судебные приставы Татарстана соревновались за право носить зеленый берет

Представители исполнительной власти продемонстрировали навыки рукопашного боя и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Судебные приставы Татарстана доказали право носить зеленый берет, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

Соревнования среди судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов за право носить зеленый берет прошли в Казани. Лучшие из лучших показали свои навыки, силу и выносливость в рукопашном бою, упражнениях на перекладине и марш-броске на десять километров.

Представители закона доказывали право носить почетный знак отличия не только в силовых состязаниях. Приставам нужно было показать свои навыки в оказании первой медицинской помощи пострадавшим и умение работать со связью.

Подобные испытание проводятся в два этапа. В следующий раз приставы будут отстаивать честь мундира на федеральном уровне.