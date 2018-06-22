Путешественники с премиальной картой Visa пользуются безлимитным интернетом Tele2 бесплатно

Абоненты Tele2 смогут бесплатно пользоваться услугой «Безлимитный интернет за границей» при активации опции «Автоплатеж».

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Волга — Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и международная платежная система Visa предлагают держателям премиальных карт бесплатно пользоваться безлимитным интернетом за границей. При подключении «Автоплатежа» популярная услуга будет доступна клиентам от недели до одного месяца в зависимости от типа карты.

Tele2 предлагает своим абонентам присоединиться к привилегии держателей премиальных карт Visa и бесплатно пользоваться услугой «Безлимитный интернет за границей» при активации опции «Автоплатеж». Владельцы карт Visa Platinum, Signature и Infinite получают бонус на 7, 14 или 28 дней соответственно.

Услуга подключается держателям указанных категорий карт Visa автоматически. При этом использование бонуса не ограничено одним путешествием. Например, владельцу карты Visa Infinite предоставляется 28 дней бесплатного безлимитного интернета. Если во время пребывания за границей клиент пользовался услугой 10 дней, оставшиеся 18 могут быть израсходованы в следующих поездках. Бонус для держателей премиальных карт действует до 31 декабря 2018 года.

По окончании льготного периода клиент получит сообщение с предложением продолжить пользоваться услугой или отключить ее. Абонентская плата составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета только в случае фактического выхода в Сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается.

Воспользоваться бесплатным безлимитным интернетом за границей могут только абоненты, подключившие «Автоплатеж» Tele2. Он позволяет клиенту автоматически пополнять счет мобильного телефона с любых банковских карт. Услугу подключает все больше клиентов: по итогам I квартала 2018 года число пользователей «Автоплатежа» выросло на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2017 году опция оказалась наиболее востребованной среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В рейтинг пяти регионов — лидеров по популярности «Автоплатежа» вошли ХМАО, Челябинская и Свердловская области. Подробнее об услуге на сайте компании.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Как показывает исследование нашего партнера Visa, владельцы премиальных карт активно путешествуют за границу и при этом обращают внимание на стоимость услуг передачи данных в поездках. Примерно половина из них выходят в Сеть только в зоне бесплатного Wi-Fi, и почти все — около 95 процентов — хотят, чтобы интернет за границей был бесплатным. В разгар сезона отпусков пользователи „Автоплатежа“ в данной категории клиентов получат безлимитный интернет. Особенность предложения в его простоте: абоненту не нужно ничего делать для доступа к бонусу — например, отправлять код или активировать его другим способом. Если клиент не израсходовал дни бесплатного безлимита во время первой поездки, он может сделать это потом, причем остаток бонуса опять подключится автоматически».