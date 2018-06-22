Музей спорта РТ проведет онлайн-трансляции матчей ЧМ

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: пресс-служба выставочного зала «Манеж»
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В дни проведения матчей в Казани каждый желающий может бесплатно посетить выставку «В победе столько красоты» в Музее спорта РТ им. Ш.Х. Галеева, а также посмотреть онлайн трансляцию на большом экране в зоне отдыха, сообщает пресс-служба выставочного зала «Манеж».
Трансляции матчей состоятся 24, 27, 30 июня, а также 6 июля.
В музее действует выставка «В победе столько красоты!», приуроченная к Кубку мира FIFA. В экспозиции представлены предметы из фонда Президента РТ и Музея спорта РТ им. Ш.Х. Галеева. Открывает выставку набор значков FIFA с изображениями логотипов разных стран, в том числе и российского футбольного союза.
Также в экспозиции представлены спортивная форма, клюшки, мячи, личные вещи членов спортивных команд: клюшка хоккеиста Даниса Зарипова и Алексея Морозова, а также клюшки с подписями игроков «Ак Барса», «Нефтехимика» и «Динамо-Казань». Свои автографы на мячах оставили спортсмены из именитых клубов «Зенит», «Рубин», «Уникс», «Синтез».
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