Прифтис продолжит тренировать УНИКС

Руководство УНИКСа сделало свой выбор после 12-дневного раздумья, взвешивая все «за» и «против».

(22 июня, Казань, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). УНИКС воспользовался опцией в контракте главного тренера команды Димитриса Прифтиса и продлил соглашение до конца следующего сезона, информирует официальный сайт клуба.

«Мы верим, что тренеру удастся выстроить боеспособную команду и привести ее ко всем намеченным целям», — сказано на электронном ресурсе клуба.

49-летний греческий специалист Прифтис возглавил УНИКС прошлым летом, перейдя из салоникского «Ариса». Под его руководством УНИКС занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав 22 победы в 24 турах, уступив лишь ЦСКА. Но в «Финале четырех» казанцы проиграли сначала подмосковным «Химкам», а матче за третье место — питерскому «Зениту», став в итоге четвертым. Команда также вышла в плей-офф Кубка Европы, но уступила в 1/8 финала мюнхенской «Баварии» в серии 1-2.

Руководство УНИКСа сделало свой выбор после 12-дневного раздумья, взвешивая все «за» и «против».

Ранее клуб расстался с центровым Григорием Шуховцовым и подписал новые контракты с Мелвином Эджимом (на 1 год), Джамаром Смитом (2), Трентоном Локеттом (1) и Павлом Сергеевым (2).