Прифтис продолжит тренировать УНИКС

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(22 июня, Казань, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). УНИКС воспользовался опцией в контракте главного тренера команды Димитриса Прифтиса и продлил соглашение до конца следующего сезона, информирует официальный сайт клуба.
«Мы верим, что тренеру удастся выстроить боеспособную команду и привести ее ко всем намеченным целям», — сказано на электронном ресурсе клуба.
49-летний греческий специалист Прифтис возглавил УНИКС прошлым летом, перейдя из салоникского «Ариса». Под его руководством УНИКС занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав 22 победы в 24 турах, уступив лишь ЦСКА. Но в «Финале четырех» казанцы проиграли сначала подмосковным «Химкам», а матче за третье место — питерскому «Зениту», став в итоге четвертым. Команда также вышла в плей-офф Кубка Европы, но уступила в 1/8 финала мюнхенской «Баварии» в серии 1-2.
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