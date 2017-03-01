Рифат Жемалетдинов вернулся в «Локомотив»

Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(22 июня, Казань, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Юрий Семин, наставник чемпионов России 2018 года, сказал, что 21-летний нападающий Рифат Жемалетдинов возвращается из «Рубина» в московский клуб. Форвард является воспитанником железнодорожников, с 2016 по 2018 год он выступал за команду из Казани.
«Да-да, он теперь наш футболист, — приводит слова Семина „Р-Спорт“. — Это хорошо, что возвратили воспитанника своего клуба, это очень важно. Он молод, у него хорошие перспективы, надеемся, что свои лучшие качества разовьет, выйдет на новый уровень, он находится дома, в своей команде, ему не нужна адаптация. Я ему пожелал удачи».
По словам Семина, Жемалетдинов подписал с «Локомотивом» долгосрочный контракт. Между прочим, Семин и наставник «Рубина» Курбан Бердыев вместе в свое время играли за алматинский «Кайрат» в чемпионате СССР.
За время выступления в «Рубине», куда Рифат перешел с реноме одного из самых талантливых молодых российских футболистов за 500 тыс. евро, так и не сумел отработать многочисленные авансы. За два года в 49 матчах за казанский клуб Жемалетдинов забил три мяча.
По данным авторитетного портала transfermarkt.ru, «Рубин», контракт с которым у Жемалетдинова действует до 1 июля 2020 года, продал форварда «Локомотиву» за 1 500 000 евро. Игроком столичного клуба Рифат станет с 1 июля. Таким образом, трансфер форварда стал очередным шагом казанского клуба по облегчению зарплатной ведомости в условиях непростого финансового положения.
Ранее «Рубин» покинули Сергей Рыжиков, Олег Кузьмин, Габриэль Энаке, Кристиан Нобоа, закончил игровую карьеру Гекдениз Карадениз. В данный момент казанцы проводят первый предсезонный сбор в Сербии, в Белграде, где 26 июня сыграют контрольный матч с «Чукаричками», а 30 — с другим сербским клубом «Раднички».
Следующая новость
На митинг собрались представители предприятий и образовательных организаций, работники муниципалитета, общественники, ветераны.
Перед стартом Фидан Махмутов разместил в социальных сетях видеоролик с призывом принять участие в акции и оказать помощь сиротам.
Участие в поисковых экспедициях повышает ответственность молодого поколения перед обществом.
В новостройки заселятся участники программы арендного жилья в сельской местности.
Судей проверили на знание Конституции России и РТ, а также действующего международного законодательства и законодательства РФ.
В Казани национальный праздник будет проходить 23 июня на двух площадках.
В каждом Министерстве республики необходимо создать специальную программу по работе с молодежью, считает глава Минмолодежи РТ.
FIFA считает, что в клипе на песню «Goalie Goalie» незаконно использовалась символика ЧМ-2018.
Жители и гости Казани могут присоединиться к акции в парке им. Горького, парке Победы и парке «Черное озеро» с 17:00 до 19:00.
Представители исполнительной власти продемонстрировали навыки рукопашного боя и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
Представители сервиса провели опрос пользователей, чтобы понять, как ЧМ по футболу изменил отношение россиян к принимающим его городам.
Омбудсмен отметила, что 22 июня — «особый трагический день в истории нашей Родины, горькая дата в судьбе страны и народа».
Руководство УНИКСа сделало свой выбор после 12-дневного раздумья, взвешивая все «за» и «против».
Поисковики обнаружили останки красноармейца-уроженца ТАССР на местах боев в Новгородской области.
Реализация партийных проектов — принципиальный вопрос для фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ, отметил зампредседателя парламента.
Возглавлявший ведомство Роман Шипков ранее был назначен старшим прокурором отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Челнов.
ДТП произошло сегодня в Пестречинском районе республики.
22 июня“Набирают в рот воды” и соблюдают банные традиции: как на конкурсе “Татар кызы-2018” выбирали лучшую татарочку республики