Рифат Жемалетдинов вернулся в «Локомотив»

Жемалетдинов подписал с «Локомотивом» долгосрочный контракт.

(22 июня, Казань, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Юрий Семин, наставник чемпионов России 2018 года, сказал, что 21-летний нападающий Рифат Жемалетдинов возвращается из «Рубина» в московский клуб. Форвард является воспитанником железнодорожников, с 2016 по 2018 год он выступал за команду из Казани.

«Да-да, он теперь наш футболист, — приводит слова Семина „Р-Спорт“. — Это хорошо, что возвратили воспитанника своего клуба, это очень важно. Он молод, у него хорошие перспективы, надеемся, что свои лучшие качества разовьет, выйдет на новый уровень, он находится дома, в своей команде, ему не нужна адаптация. Я ему пожелал удачи».

По словам Семина, Жемалетдинов подписал с «Локомотивом» долгосрочный контракт. Между прочим, Семин и наставник «Рубина» Курбан Бердыев вместе в свое время играли за алматинский «Кайрат» в чемпионате СССР.

За время выступления в «Рубине», куда Рифат перешел с реноме одного из самых талантливых молодых российских футболистов за 500 тыс. евро, так и не сумел отработать многочисленные авансы. За два года в 49 матчах за казанский клуб Жемалетдинов забил три мяча.

По данным авторитетного портала transfermarkt.ru, «Рубин», контракт с которым у Жемалетдинова действует до 1 июля 2020 года, продал форварда «Локомотиву» за 1 500 000 евро. Игроком столичного клуба Рифат станет с 1 июля. Таким образом, трансфер форварда стал очередным шагом казанского клуба по облегчению зарплатной ведомости в условиях непростого финансового положения.

Ранее «Рубин» покинули Сергей Рыжиков, Олег Кузьмин, Габриэль Энаке, Кристиан Нобоа, закончил игровую карьеру Гекдениз Карадениз. В данный момент казанцы проводят первый предсезонный сбор в Сербии, в Белграде, где 26 июня сыграют контрольный матч с «Чукаричками», а 30 — с другим сербским клубом «Раднички».