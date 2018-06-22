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Татар-информ

22 июня 2018, 15:32

Общество

В Казани торжественно захоронили останки погибшего в войну красноармейца

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Фото: архив/Михаил Захаров, Александр Эшкинин

Поисковики обнаружили останки красноармейца-уроженца ТАССР на местах боев в Новгородской области.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). В Казани прошло торжественное захоронение останков уроженца Татарстана красноармейца Ефима Ефимова, погибшего в Новгородской области во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказал руководитель РОМО «Объединение „Отечество“» РТ Илья Прокофьев на пресс-конференции, посвященной Дню памяти и скорби. Мероприятие прошло в городском пресс-центре ЧМ.

«Сегодня в 9 утра на Самосыровском кладбище Казани прошла траурная церемония захоронения останков погибшего солдата. Его останки были найдены весной этого года в Новгородской области нашими коллегами-поисковиками. Удалось разыскать его родных и близких. Его дочь изъявила желание о захоронении останков отца рядом с могилой матери», — рассказал журналистам Прокофьев.

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Он добавил, что мероприятие началось еще в 4 утра, когда в Набережных Челнах поисковики проводили акцию «Свеча памяти». Там останки и личные вещи солдата были переданы родным. 

«Это очень волнующее для нас событие, потому что не так часто удается доставить домой солдат, которых находят на местах сражений. Для красноармейца Ефимова война закончилась сегодня, и он обрел покой на своей малой родине, рядом со своими родными и близкими», — подчеркнул спикер.

Он отметил, что опознать красноармейца удалось благодаря смертному медальону — особой капсуле, в которой хранится вся информация о солдате на случай его гибели на поле боя. Именно из этих сведений стало понятно, что погибший герой — уроженец Татарстана (в то время Татарской АССР — прим. Т-и), заключил Илья Прокофьев.

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