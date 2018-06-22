Сирота организовал одиночный забег Челны — Бавлы для привлечения внимания к проблемам детдомовцев

Перед стартом Фидан Махмутов разместил в социальных сетях видеоролик с призывом принять участие в акции и оказать помощь сиротам.

(Набережные Челны, 22 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Забег, посвященный проблемам детей-сирот, стартовал сегодня, 22 июня, из Набережных Челнов. Организатором и его непосредственным участником стал выходец из детского дома Фидан Мухаметов. Бегун уже преодолел 40 километров пути. Фидан Мухаметов намерен пробежать 220 километров за три дня в одиночку в сопровождении лишь одного велосипедиста, который обеспечивает его «тыл».

Таким образом он хочет привлечь внимание к проблеме интеграции выпускников детских домов в обществе.

«После выхода из детского дома большинство сталкиваются с социальными проблемами и оказываются в тяжелом материальном положении. У некоторых не бывает возможности обеспечить себя продуктами и элементарными средствами гигиены. Только в Набережных Челнах мне дали список из девяти человек, часть из них — инвалиды и матери-одиночки. Любой из нас может протянуть им руку помощи, приняв участие в сборе вещей», — рассказал Фидан.

Перед стартом Махмутов разместил в социальных сетях видеоролик с призывом принять участие в акции и оказать помощь сиротам.