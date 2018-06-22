ВТБ Страхование: спрос на полисы с телемедициной увеличился в пять раз

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). За первые пять месяцев 2018 года компания ВТБ Страхование реализовала 116 тысяч страховых полисов, включающих сервис телемедицины. Это в пять раз превышает показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшей популярностью пользовались продукты «Ваш личный доктор» и «Личный врач». Телемедицина позволяет получать удаленные онлайн-консультации педиатров и терапевтов, а также профильных врачей-специалистов, практикующих в ведущих лечебных учреждениях страны, по более чем 40 направлениям (кардиологии, эндокринологии, гинекологии и многим другим). Полис позволяет, не приходя в клинику, узнать второе медицинское мнение врачей высшей категории по ранее установленному диагнозу и плану лечения, загружать и хранить результаты анализов и обследований, создать медицинскую историю в электронном виде.
Олег Меркулов, первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: «Безусловно, перед нами не стоит задача полностью заменить телемедициной необходимость личного посещения врача. Это невозможно и неправильно. Но довольно часто консультация врача не требует визита в поликлинику. Кроме того, по полису можно получить рекомендации опытных врачей, признанных экспертов своей специальности. Это актуально для жителей отдаленных населенных пунктов, где нет возможности прийти к специалистам такого уровня, а поездки в крупные медицинские центры требуют времени и денег. Также этот сервис очень полезен и для жителей больших городов, так как помогает сэкономить время на дорогу и получить круглосуточный доступ 7 дней в неделю к лучшим докторам».
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