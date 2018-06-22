ВТБ на треть увеличил портфель инвестиционных продуктов в сегменте «Привилегия»

Доля инструментов коллективного инвестирования в портфелях клиентов, в частности ПИФов, растет опережающими темпами.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Портфель инвестиционных продуктов ВТБ в сегменте «Привилегия» с начала года вырос на 30 млрд рублей, достигнув 126 млрд рублей. Максимальные темпы роста продаж показали ПИФы.

Наибольший интерес у клиентов по-прежнему вызывает самостоятельное инвестирование в рамках брокерского обслуживания. Его объем составляет около 75 процентов от общего портфеля. При этом все больше клиентов прибегают к услугам персональных брокеров и финансовых консультантов, которые готовы предоставлять профессиональную экспертизу для принятия решений (условно-самостоятельное инвестирование).

Доля инструментов коллективного инвестирования в портфелях клиентов, в частности ПИФов, растет опережающими темпами. С января по июнь портфель состоятельных клиентов ВТБ в данном сегменте вырос более чем в три раза.

Более 10 процентов в портфеле клиентов сегмента «Привилегия» — это средства в инвестиционных продуктах. По словам Павла Кудрявцева, старшего вице-президента, руководителя департамента по работе с состоятельными клиентами банка ВТБ, сегодня на фоне стабилизации денежно-кредитной политики и снижении доходности депозитов, происходит смещение потребительских предпочтений к более рискованным инструментам, а также к большей диверсификации сбережений.

«Задача банка, обслуживающего состоятельных клиентов, состоит в том, чтобы предоставить максимум возможностей и наиболее широкий набор инструментов для инвестирования. Мы постоянно расширяем предложения по данному направлению и ожидаем, что тенденция роста доли инвестиционных продуктов сохранится», — отметил Павел Кудрявцев.