В Елабужском Казанско-Богородицком монастыре создано волонтерское движение

Пока отряд объединяет 15 молодых ребят, но набор желающих продолжается.

(Елабуга, 22 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). При Елабужском Казанско-Богородицком женском монастыре начал работу добровольческий отряд. Отделение общероссийского волонтерского движения «Православные добровольцы» создали в рамках проекта «Сохранение исторической памяти».

Пока отряд объединяет не так много добровольцев, всего 15 человек, но набор желающих продолжается, сообщил старший священник Елабужского Казанско-Богородицкого женского монастыря иерий Илья Кривов.

Волонтеры будут участвовать в работах по благоустройству территории, и уже прошел первый субботник с их участием на территории обители. Кроме того, добровольцы заняты в сборе материалов для будущего музея монастыря, намерены организовать благотворительные ярмарки и другие социальные акции. Например, проведут благотворительную ярмарку в День семьи, любви и верности, а все вырученные средства планируют перевести в социальный дом «Колыбель».

