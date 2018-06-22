Татарстанский филиал РОСИНКАС расширяет спектр услуг для бизнеса и физических лиц

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Татарское Республиканское управление инкассации — филиал Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) ЦБ РФ расширяет перечень оказываемых услуг. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал управляющий Татарским РУИ Васим Вахитов.
Татарское РУИ оказывает услуги по установке контрольно-кассовой техники (ККТ), так называемых онлайн-касс, и их обслуживание. Вахитов напомнил, что до 1 июля 2018 года предприятия и предприниматели, торгующие в розницу и работающие в сфере общепита, должны установить ККТ нового типа. Он подчеркнул, что новая техника позволит снизить расходы на кассовую технику, лучше контролировать свой бизнес и избавиться от проверок.
Помимо установки касс, Татарское РУИ предлагает обширный ряд услуг, как для бизнеса, так и физических лиц. Одной из них является поставка, установка и активация тахографов «ШТРИХ-TAXO RUS».
«Мы устанавливаем тахографы — приборы, которые ставятся на большегрузные машины свыше 3.5 тонн. Они выполняют роль так называемых „черных ящиков“ — записывают все показатели движения автотранспорта», — отметил руководитель Татарского РУИ.
Татарское управление инкассации занимает третье место по объему производимых работ среди 77 управлений РОСИНКАС России. Более 2 тыс. предприятий и организаций различных форм собственности являются его клиентами.
«Среди наших клиентов есть такие крупные организации как Газпром, ТАИФ, Татавтодор, X5 Retail Group, ТД „Перекресток“, „Татнефть-АЗС Центр“ и другие. В таких торговых сетях, как „Магнит“ и „Перекресток“ , X5 Retail Group мы осуществляем инкассацию и пересчет денег, обеспечиваем их разменной монетой», — рассказал Вахитов.
Другой вид услуг, предоставляемых Татарским РУИ, — ремонт банкоматных терминалов. Как подчеркнул управляющий, терминалы нуждаются в техническом обслуживании и ремонте. В данное время организация обслуживает банкоматы более восьми банков в Татарстане и планирует заключить соответствующий контракт с «АК БАРС» Банком.
Татарское Республиканское управление инкассации также выполняет монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации. Среди успешно реализованных проектов Васим Вахитов отметил работу по установке видеонаблюдения для ООО «Газпром сжиженный газ».
С 2016 года в управлении начал работать участок, оказывающий услуги по уничтожению документов.
«Уничтожаются, как правило, документы, представляющие коммерческую тайну или содержащие конфиденциальную информацию. Для выполнения этого вида работ у нас есть подготовленные специалисты и соответствующее оборудование. За этой услугой к нам обращаются правоохранительные органы, банки, министерства и ведомства, промышленные предприятия», — добавил руководитель.
Филиал РОСИНКАС в РТ предлагает свои услуги по доставке корреспонденции и экспресс-почты. Организация обслуживает 73 учреждения, среди них — «АК БАРС» Банк, Отделение Нацбанка в РТ, ВТБ. Как отметил Вахитов, средний срок доставки корреспонденции в российские города составляет два рабочих дня.
Управляющий Татарским РУИ подчеркнул, что спектр выполняемых работ широк и разнообразен. Так, организация перевозит особо опасные грузы, наркотические и психотропные лекарственные препараты, сопровождает коммерческие перевозки грузов. Автосервис РОСИНКАС готов предложить клиентам услуги по установке газобаллонного оборудования, выполнению кузовных, малярных и шиномонтажных работ.
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