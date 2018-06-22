Зять Бориса Ельцина стал советником Путина на общественных началах

С 2000 года Валентин Юмашев входит в состав учредителей Фонда Ельцина.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Советником Президента РФ Владимира Путина на общественных началах назначен Валентин Юмашев, сообщается на сайте главы государства.

С 1996 года Валентин Юмашев был советником первого Президента России Бориса Ельцина по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации, а в 1997-1998 годах руководил президентской администрацией. С 2000 года Юмашев входит в состав учредителей Фонда Ельцина.

Юмашев женат вторым браком на дочери Бориса Ельцина Татьяне.