Леонов: Татарстан является одним из лидеров в студенческом спорте

Победителей Спартакиады высших учебных заведений Татарстана наградили в Министерстве по делам молодежи и спорту РТ.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Победителей и призеров Спартакиады высших учебных заведений Татарстана наградили в Министерстве по делам молодежи и спорту РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Президент Международной федерации студенческого спорта FISU Олег Матыцин отметил, что такие мероприятия важны для студентов-спортсменов, труд которых должен быть оценен по достоинству. Он выразил признательность татарстанскому ведомству за поддержку студенческого спорта.

Министр спорта РТ Владимир Леонов подчеркнул, что студенческие лиги в современное время являются уникальным для России продуктом. По его словам, его предстоит распространить по всей стране.

По итогам Спартакиады среди вузов первой группы третью строчку занял Казанский государственный энергетический университет, вторую — Казанский архитектурно-строительный университет. Победителем стал Казанский (Приволжский) федеральный университет.