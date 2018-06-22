Камалтынов: Руководство «Единой России» заявило, что партийные проекты получат финансовую поддержку

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Фото: gossov.tatarstan.ru
(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Руководство «Единой России» заявило, что партийные проекты получат финансовую поддержку. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в парламенте республики заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Камалтынов.
«Принципиальный для нас вопрос — реализация партийных проектов, — сказал спикер. — Здесь мы очень рассчитываем, потому что партийное руководство в Москве заявляет, что эти проекты получат соответствующую финансовую подпитку за счет того, что фракция „Единая Россия“ в Государственной Думе будет четко лоббировать их реализацию через выделение средств в федеральном бюджете. Нормальная практика — партия имеет большинство и может решать эту задачу».
Он также подчеркнул, что удалось поднять на хороший уровень работу координационного совета фракции.
«Много общаемся с коллегами из других регионов России. Настолько тесного взаимодействия во фракционной работе между законодательными собраниями субъектов и представительными органами муниципального уровня практически нигде нет. В этом году планируем посетить как минимум один регион, сейчас появилась возможность изучать эту практику, — подчеркнул Камалтынов. — Есть возможность обмена опытом. Фракционная работа все время требует информационной и методологической подпитки. Раньше ощущали недостаток этого со стороны».
Спикер рассказал, что за первое полугодие в общественной приемной председателя Всероссийской партии «Единая Россия», Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в Казани было принято более тысячи человек. «Только депутаты приняли более 300 человек», — добавил он.
Кроме того, в общественных приемных в муниципальных районах проведено почти 250 приемов за пять месяцев, принято 969 человек. Основные вопросы, с которыми обращались татарстанцы, — предоставление услуг ЖКХ, решение жилищных проблем и социальное обеспечение.
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