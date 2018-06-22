Железнодорожный вокзал закрыли, а посетителей эвакуировали.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Телефонный хулиган в Лондоне сообщил о бомбе на вокзале Чаринг-Кросс, сообщает РИА Новости.

Неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него бомба. Вокзал экстренно закрыли, а посетителей эвакуировали.

Полиции удалось задержать мужчину по «горячим следам». Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

