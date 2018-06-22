ДТП произошло сегодня в Пестречинском районе республики.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Трое мужчин пострадали в массовой аварии на трассе М7 в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.

Сегодня днем на 871-м км трассы М7 в Пестречинском районе произошла страшная авария, участниками которой стали груженная кабелем фура, внедорожники «Тойота Ленд Крузер» и «Рено Дастер» и легковушка «КИА».

Удар был такой силы, что у японского внедорожника вырвало переднее колесо и смяло передний бампер и капот. «Рено» и «Киа» досталось не меньше. Обе машины стали похожи на груду искореженного металла.

В разбитом «корейце» находились трое жителей Мензелинского района. 20-летний водитель, а также двое пассажиров получили серьезные травмы. Прибывшие к месту ЧП пожарные достали пострадавших из разбитой иномарки и передали их медикам скорой помощи. Мужчин экстренно доставили в больницу.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.