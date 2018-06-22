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Татар-информ

22 июня 2018, 14:58

Экономика и финансы

Глава ЛНР согласился с решением трибунала в Донбассе по Порошенко

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«Народный трибунал» в Донбассе признал Порошенко военным преступником.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Исполняющий обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник прокомментировал обвинительный приговор трибунала в Донбассе в отношении Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает RT.

«Я согласен с приговором, разделяю мнение жителей, которые сегодня здесь собрались. Все правильно. Виновные должны понести наказание за преступления, совершенные против народа», — подчеркнул глава ЛНР.

Он добавил, что «Народный трибунал», осудивший Порошенко, принимал решение согласно украинским законам. Ранее он признал украинского Президента виновным в военных преступлениях.

 

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