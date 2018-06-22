«Татнефть» планирует добывать нефть в Иране, Ливии и Сирии

Потенциал компании позволяет укрепить позиции как на российском, так и на мировом энергетических рынках, отметил Наиль Маганов.

(Альметьевск, 22 июня, «Татар-информ»). Компания «Татнефть» прорабатывает перспективы развития нефтедобычи за пределами России. Об этом на годовом общем собрании акционеров компании рассказал гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

«Мы рассматриваем проекты в Иране, не бросаем наши проекты в Ливии, ожидаем, что ситуация в Сирии разрешится благоприятно. Там также есть активы наших акционеров. Мы за ними смотрим», — отметил Маганов.

«В условиях роста конкуренции с бурно развивающейся сланцевой нефтедобычей мы стремимся максимально реализовать имеющийся у нас потенциал нефтяных залежей, накопленный технологический опыт и компетенции, чтобы укрепить свои позиции как на российском, так и на мировом энергетических рынках», — отметил глава компании.

По словам Маганова, в ближайшее десятилетие компания может выйти на уровень ежегодной добычи в объеме выше 35 — 37 млн тонн.

«Эти планы основаны на разработке уже имеющихся у компании активов в России, прежде всего — на территории Республики Татарстан, Самарской области, Ненецком автономном округе. Также мы прорабатываем перспективы развития нефтедобычи за пределами России», — подчеркнул глава нефтяной компании.