Специалисты ОЗХО предоставили разные данные о долях отравляющего вещества, которое было использовано против Скрипалей.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Специалисты нарушали процедуру отбора медицинских проб при расследовании и предполагаемых химатак в Сирии, и отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова.

По словам экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), при отравлении Скрипалей в Солсбери были использованы доли отравляющего вещества — миллиграммы, заявил генерал на совместном брифинге Минобороны и МИД.

При этом, по данным главы ОЗХО Ахмета Узюмджю, доза вещества, которым отравили Скрипалей, составляла от 50 до 100 г.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери 4 марта. Великобритания без всяких доказательств обвинила Россию в причастности к отравлению. На данный момент Скрипали выписаны из больницы.