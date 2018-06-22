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Фото: upch.tatarstan.ru
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская обратилась к татарстанцам по случаю Дня памяти и скорби. Обращение опубликовано на сайте ведомства.
Омбудсмен отметила, что 22 июня — «особый трагический день в истории нашей Родины, горькая дата в судьбе страны и народа».
Сария Сабурская напомнила, что 77 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней и оставила страшный след в каждой семье.
«Этот день призван напоминать нам о всех умерших в многочисленных сражениях, замученных в концлагерях, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество», — говорится в обращении главы ведомства.
Сегодня к памятникам воинской славы возлагаются красные гвоздики – символ нашей памяти. Память павших воинов почитают минутой молчания.
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