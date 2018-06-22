Совет директоров «Татнефти» сохранил свой прежний состав

Президент Татарстана Рустам Минниханов вновь возглавил совет директоров компании.

(Альметьевск, 22 июня, «Татар-информ»). На общем годовом собрании акционеров компании «Татнефть» переизбрали совет директоров. Он полностью сохранил свой прежний состав.

Председателем совета директоров компании «Татнефть» единогласно выбрали Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Татарстанский лидер поблагодарил компанию «Татнефть», ее руководство и акционеров за вклад в развитие нефтяной отрасли, а также в целом в развитие республики и российского государства. «Я как председатель совета директоров готов вместе с вами трудиться на благо развития нашей компании», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Состав совета определили путем голосования. В результате в него вошли 15 человек, в том числе гендиректор компании Наиль Маганов, управляющий партнер BVM Capital Partners Ltd Юрий Левин, управляющий директор компании G Petroconsulting Ltd Ласло Гереч, руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании FIDES Business Partner AG Рене Штайнер.

Также в совете директоров остались министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Хамаев, гендиректор АО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин, помощник Президента РТ Ринат Сабиров, консультант Президента РТ по вопросам нефтяных и нефтегазовых месторождений Ренат Муслимов, помощник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности и советник председателя совета директоров «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов.

Свой пост также сохранили первый заместитель гендиректора компании Наиль Ибрагимов, первый заместитель гендиректора ПАО «Татнефть» Рустам Халимов, заместитель гендиректора и главный геолог компании Раис Хисамов, а также начальник НГДУ «Лениногорскнефть» Рафаиль Нурмухаметов.