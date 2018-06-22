Тукаевский следственный отдел к концу лета отдадут в подчинение Следкома Челнов

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(Набережные Челны, 22 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Межрайонный следственный отдел Тукаевского района к концу лета станет подразделением челнинского Следкома, сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Набережночелнинского следственного отдела СУ СК России по РТ Ильдар Шакиров.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что возглавлявший ведомство Роман Шипков назначен старшим прокурором отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Набережных Челнов.
Тогда же разъяснялось, что кадровые изменения связаны с предстоящими структурными преобразованиями, которые коснутся Тукаевского межрайонного следственного отдела Следкома.
Сегодня этот факт получил подтверждение.
«Процесс оптимизации должен завершиться примерно к концу лета», — сообщил Шакиров.
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