В день Сабантуя до площадок празднования будут ходить специальные автобусы

Фото: Михаил Захаров/архив
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Завтра, 23 июня, до площадок, где будут отмечать празднование Сабантуя, будут курсировать специальные автобусы, пишет официальный портал KZN.RU.
Празднество пройдет на двух площадках города: в Березовой роще поселка Мирный и лесопарковой зоне озера Лебяжье.
Добраться до Березовой рощи гости смогут на общественном транспорте — в частности, с четырех остановок («Станция «метро Пр. Победы», «10-ый микрорайон», «Концертный зал филармонии» на Павлюхина и «ул. Глазунова») будут ходить специальные автобусы. Движение автобусов по этим маршрутам осуществляется с 8.00 и до полного окончания праздничных мероприятий и вывоза всех гостей праздника. Оплата проезда будет проводиться по обычному внутригородскому тарифу.
Праздник на площадке у озера Лебяжье начнется с 10.00, а автобусы начнут ездить с 8 утра. Гости смогут добраться до этой площадки на автобусах маршрутов №№ 36, 46, 72. С остановочного пункта «Ремплер» в поселке Залесный до площадки Сабантуя с интервалом движения 5 мин. будут курсировать бесплатные автобусы с праздничными указателями. Автобусы также будут курсировать ориентировочно до 4 часов дня.
После 12 часов дня гулянья продолжатся на территории Казанского ипподрома, где будут проходить традиционные конноспортивные соревнования. Из-за проведения конных скачек с трех часов дня будет усилена работа троллейбусного маршрута № 3. С остановки «метро «Проспект Победы» через ипподром до Центрального парка культуры и отдыха будет курсировать дополнительный шаттл.
Кроме того, в день проведения Сабантуя будет частично ограничено движение и парковка транспорта рядом с Березовой рощей.
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