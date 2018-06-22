В день Сабантуя до площадок празднования будут ходить специальные автобусы

В Казани национальный праздник будет проходить 23 июня на двух площадках.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Завтра, 23 июня, до площадок, где будут отмечать празднование Сабантуя, будут курсировать специальные автобусы, пишет официальный портал KZN.RU.

Празднество пройдет на двух площадках города: в Березовой роще поселка Мирный и лесопарковой зоне озера Лебяжье.

Добраться до Березовой рощи гости смогут на общественном транспорте — в частности, с четырех остановок («Станция «метро Пр. Победы», «10-ый микрорайон», «Концертный зал филармонии» на Павлюхина и «ул. Глазунова») будут ходить специальные автобусы. Движение автобусов по этим маршрутам осуществляется с 8.00 и до полного окончания праздничных мероприятий и вывоза всех гостей праздника. Оплата проезда будет проводиться по обычному внутригородскому тарифу.

Праздник на площадке у озера Лебяжье начнется с 10.00, а автобусы начнут ездить с 8 утра. Гости смогут добраться до этой площадки на автобусах маршрутов №№ 36, 46, 72. С остановочного пункта «Ремплер» в поселке Залесный до площадки Сабантуя с интервалом движения 5 мин. будут курсировать бесплатные автобусы с праздничными указателями. Автобусы также будут курсировать ориентировочно до 4 часов дня.

После 12 часов дня гулянья продолжатся на территории Казанского ипподрома, где будут проходить традиционные конноспортивные соревнования. Из-за проведения конных скачек с трех часов дня будет усилена работа троллейбусного маршрута № 3. С остановки «метро «Проспект Победы» через ипподром до Центрального парка культуры и отдыха будет курсировать дополнительный шаттл.

Кроме того, в день проведения Сабантуя будет частично ограничено движение и парковка транспорта рядом с Березовой рощей.