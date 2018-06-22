«К страху добавился голод»: В Казани прошла акция «Свеча памяти»

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Александр Елисеев

22 июня 2018, 13:49

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Фото: Михаил Захаров


В Национальном музее РТ пережившие войну рассказали подрастающему поколению о пережитых тяготах.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Александр Елисеев). В Национальном музее РТ прошла международная мемориальная акция «Свеча памяти», во время которой школьники смогли пообщаться с теми, кто пережил войну. Кроме того, для пожилых людей была организована литературно-музыкальная программа. Акция посвящена 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

«Через эту войну прошли не только мужчины, но и женщины и дети. Не только мужчины гибли на фронтах – каждая семья потеряла близкого человека. И мы должны чтить память каждого из них», – отметила заместитель генерального директора Национального музея РТ по развитию Зарина Сафина, открывая мемориальную акцию.

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Гадание Гатиной было всего пять лет, когда началась война. В это время она жила в Ленинграде, который в конечном итоге был взят в блокадное кольцо. Все это время Гадания вместе со своими родителями провела в городе.

«Был страшный гул самолетов, но к этому страху прибавился еще и голод. Мой отец был инвалидом по зрению, поэтому он остался в городе, он перешел на работу в госпиталь, кочегаром. И там ему выдавали картофельные очистки. Вот только благодаря этому мы и выжили», – рассказала Гадания Гатина.

Пожилая женщина также рассказала, что город забрасывали зажигательными снарядами, и во время налетов маленькие дети забирались на крыши домов, чтобы успеть скинуть вниз снаряды и тем самым избежать пожаров.

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Сама Гадания приходила в госпиталь, на работу к отцу. Она помогала, чем могла – подавала воду, приносила необходимые вещи, иногда пела для раненых солдат.

«Я пела им про синий платочек. Они улыбались, плакали. Я думала, что им нравится, как я пою. Иногда они угощали меня – то кусочек сахара, то что-нибудь еще. Отец тогда говорил, чтобы я ничего не брала, потому что солдатам нужнее. Они поправятся и вернутся на фронт, защищать нас», – на этих словах Гадания Гатина заплакала.

Также на мемориальную акцию пришел Фоат Бакиров, майор, служивший в авиации. Война для него началась в 13 лет – он тогда еще учился в школе.

«Было очень тяжело. Мы работали – разгружали вагоны, играть времени не было. С учебой помогали взрослые – помогали решать задачи», – поделился Фоат Бакиров.

Люди, которые пережили войну и лишения, сегодня зажгли в Национальном музее РТ «Свечу памяти».

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