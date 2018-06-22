В Татарстане ожидается 30-градусная жара

Максимальная температура воздуха в воскресенье днем составит 33 градуса тепла.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В субботу и воскресенье в Татарстане установится жаркая погода — максимальная температура воздуха составит 33 градуса тепла, сообщает Гирометцентр РТ.

Сегодня, 22 июня, ожидается переменная облачность, днем без осадков, максимальные температуры воздуха днем — от 21 до 26 градусов тепла.

23 июня днем и вечером местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Минимальные температуры воздуха ночью — от 10 до 15 градусов, днем столбики термометра покажут 25 — 30 градусов тепла.

24 июня днем местами пройдут дождь и гроза, максимальная температура воздуха днем — от 28 до 33 градусов тепла.