«Татнефть» начислила в бюджет РТ 36 млрд рублей в 2017 году

Общая сумма налоговых начислений компании составила более 300 млрд рублей.

(Альметьевск, 22 июня, «Татар-информ»). Компания «Татнефть» в 2017 году начислила в татарстанский бюджет 36,6 млрд рублей. Об этом на годовом собрании акционеров компании рассказал гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Общая сумма начисленных налогов и платежей во все уровни бюджета в прошлом году составила в 2017 году 308,9 млрд рублей.

«Генерируемый финансовый поток позволил нам в полной мере финансировать крупные инвестиционные проекты без привлечения внешнего долга», — отметил Маганов.

По словам Маганова, общий объем инвестиций по группе «Татнефть» в 2017 году составил 89,1 млрд рублей. В разведку и добычу было направлено 45,9 млрд рублей.

Консолидированная выручка нефтяной компании в 2017 году составила 681,2 млрд рублей.