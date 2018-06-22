На время чемпионата мира по футболу 58 гостиниц Татарстана завысили цены на номера

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по РТ заявило о 58 случаях завышения цен гостиницами Татарстана на время проведения чемпионата мира по футболу, матчи которого Казань принимает летом этого года. Еще в 23 случаях специалисты выявили отсутствие у гостиниц свидетельств о прохождении классификации «звездности».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что постановлением Правительства РФ № 89 от 10 февраля 2016 года на время проведения ЧМ установлена максимальная стоимость гостиничного обслуживания в городах, где будут проводиться игры мундиаля. Стандартный номер в отеле категории «пять звезд» обойдется в 27 — 45 тыс. рублей в сутки. За стандартный номер в категории «четыре звезды» во время мундиаля придется заплатить от 15,5 до 29 тыс. рублей в сутки. Самое недорогое размещение в категории «без звезд» будет стоить от 3,4 до 6,8 тыс. рублей в сутки.
С 15 мая по 15 августа 2018 года цены на услуги гостиниц и хостелов во всей республике, а не только в Казани, не должны превышать установленных указанным постановлением. Всего с момента подписания постановления специалисты Роспотребнадзора на территории Татарстана проверили 5 тысяч 112 средств размещения на предмет завышения цен на гостиничное обслуживание. Проверки и мониторинг будут продолжены, подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Следующая новость
Организация «КОС и Г» и унитарное предприятие «УК ЖКХ» не выплатили 86 сотрудникам зарплату за март и апрель.
В Национальном музее РТ пережившие войну рассказали подрастающему поколению о пережитых тяготах.
Максимальная температура воздуха в воскресенье днем составит 33 градуса тепла.
Зампредседателя Госсовета РТ надеется, что компромисс по этому вопросу будет найден.
Министр спорта Татарстана поздравил Дамира Фаттахова с назначением на должность министра по делам молодежи РТ.
«Татнефть» в прошлом году выполнила все задачи года в соответствии со «Стратегией 2025».
Общая сумма налоговых начислений компании составила более 300 млрд рублей.
Сотрудники Роспотребнадзора проверили свыше пяти тысяч гостиниц и хостелов на территории республики.
Юных гостей и жителей Казани приглашают на «Детский Сабантуй», который пройдет 23 июня в 10.00 в парке «Калейдоскоп».
Новое ведомства получит отдельное здание, рассказал министр спорта Татарстана.
Единственным напоминанием о том, что где-то рядом проходит событие мирового значения, в городе стала цветочная композиция в виде футбольного мяча.
Темой мероприятия в 2018 году будет «Предпринимательство в культуре и сфере развлечений»
Накануне митрополит Казанский и Татарстанский Феофан встретился с Хисако Такамадо в Благовещенском соборе.
Гости столицы Татарстана вытащили мужчину на берег при помощи веревки.
Татарстанскую продукцию поставляют не только на российский рынок, но и в 50 зарубежных стран.
Сегодня в технополисе прошел совместный рейд приставов и налоговой инспекции по взысканию задолженностей.
Интервью с главой Госжилфонда при Президенте РТ выйдет на сайте sntat.ru 23 июня.
Несколько дней назад компания «Челны-Мясо» наклеила на свою мясную продукцию из свинины рекламный стикер с надписью «халяль».
Вопрос об изменениях в пенсионном законодательстве будет рассмотрен на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.
Названы самые популярные города Чемпионата мира-2018 по числу зрителей матчей на 100 жителей.
22 июняПервый татарин в Каннах Айдар Шарипов: “Почему татарстанское кино не может выйти на другой уровень – потому что люди работают для узкого мира»