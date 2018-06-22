На время чемпионата мира по футболу 58 гостиниц Татарстана завысили цены на номера

Сотрудники Роспотребнадзора проверили свыше пяти тысяч гостиниц и хостелов на территории республики.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по РТ заявило о 58 случаях завышения цен гостиницами Татарстана на время проведения чемпионата мира по футболу, матчи которого Казань принимает летом этого года. Еще в 23 случаях специалисты выявили отсутствие у гостиниц свидетельств о прохождении классификации «звездности».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что постановлением Правительства РФ № 89 от 10 февраля 2016 года на время проведения ЧМ установлена максимальная стоимость гостиничного обслуживания в городах, где будут проводиться игры мундиаля. Стандартный номер в отеле категории «пять звезд» обойдется в 27 — 45 тыс. рублей в сутки. За стандартный номер в категории «четыре звезды» во время мундиаля придется заплатить от 15,5 до 29 тыс. рублей в сутки. Самое недорогое размещение в категории «без звезд» будет стоить от 3,4 до 6,8 тыс. рублей в сутки.

С 15 мая по 15 августа 2018 года цены на услуги гостиниц и хостелов во всей республике, а не только в Казани, не должны превышать установленных указанным постановлением. Всего с момента подписания постановления специалисты Роспотребнадзора на территории Татарстана проверили 5 тысяч 112 средств размещения на предмет завышения цен на гостиничное обслуживание. Проверки и мониторинг будут продолжены, подчеркнули в пресс-службе ведомства.