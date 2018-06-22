Юрий Камалтынов: Не понимаю, почему противопоставляют раздельный сбор мусоросжигательному заводу

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(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Не понимаю, почему противопоставляют раздельный сбор мусора мусоросжигательному заводу. Казани необходим этот завод. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте республики Юрий Камалтынов.
«Практика показывает, что альтернативы этому нет. Я не понимаю, почему противопоставляют раздельный сбор мусоросжигательному заводу. Одно от другого не отделимо, на мой взгляд. Поэтому проблема, как мне кажется, возникла из-за того, что долго молчали. А активно работала та сторона, которая агрессивно проводит политику - нет и все. Но не может быть только белого и черного, много полутонов, поэтому нужно садиться и разбираться. Я надеюсь, что какой-то компромисс будет найден, потому что Казани необходим этот завод», – сказал спикер.
Он напомнил, что Комитет Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике «в свое время опередил муниципальные власти в части изучения этого вопроса». В частности, депутаты оценили работу таких заводов в Подмосковье. Также изучили зарубежный опыт, проводили круглые столы.
«Даже в какой-то степени перебрали, потому что нужно было, чтобы муниципальные власти в этом вопросе поучаствовали, – отметил Камалтынов. – Налаживать диалог между инвестором и населением – это не наша задача. Если донести до населения саму проблему и обеспокоенность тем, что нельзя просто говорить "нет" или "да" – это другой вопрос».
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