Юрий Камалтынов: Не понимаю, почему противопоставляют раздельный сбор мусоросжигательному заводу

Зампредседателя Госсовета РТ надеется, что компромисс по этому вопросу будет найден.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Не понимаю, почему противопоставляют раздельный сбор мусора мусоросжигательному заводу. Казани необходим этот завод. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте республики Юрий Камалтынов.

«Практика показывает, что альтернативы этому нет. Я не понимаю, почему противопоставляют раздельный сбор мусоросжигательному заводу. Одно от другого не отделимо, на мой взгляд. Поэтому проблема, как мне кажется, возникла из-за того, что долго молчали. А активно работала та сторона, которая агрессивно проводит политику - нет и все. Но не может быть только белого и черного, много полутонов, поэтому нужно садиться и разбираться. Я надеюсь, что какой-то компромисс будет найден, потому что Казани необходим этот завод», – сказал спикер.

Он напомнил, что Комитет Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике «в свое время опередил муниципальные власти в части изучения этого вопроса». В частности, депутаты оценили работу таких заводов в Подмосковье. Также изучили зарубежный опыт, проводили круглые столы.

«Даже в какой-то степени перебрали, потому что нужно было, чтобы муниципальные власти в этом вопросе поучаствовали, – отметил Камалтынов. – Налаживать диалог между инвестором и населением – это не наша задача. Если донести до населения саму проблему и обеспокоенность тем, что нельзя просто говорить "нет" или "да" – это другой вопрос».

