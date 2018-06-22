Леонов обозначил план работы нового Министерства спорта РТ

Министр спорта Татарстана поздравил Дамира Фаттахова с назначением на должность министра по делам молодежи РТ.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Дамир Фаттахов, назначенный на должность министра по делам молодежи Татарстана, знает все вопросы и тенденции молодежи. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал министр спорта республики Владимир Леонов.

«Я очень рад, что Дамир Ильдусович назначен на столь высокую должность. Это мой большой товарищ и друг, человек, который достаточно давно в этой сфере. Мы будем всячески поддерживать и передадим весь опыт, который был накоплен за эти годы работы. Надеемся, что будет все так же положительно, будет движение вперед», — отметил министр.

По словам Леонова, Министерство спорта продолжит прежнее направление и будет удерживать позиции лидеров в спорте в целом по стране.

«Мы сейчас большую ставку сделали на масс-старты, на любительский спорт, ГТО, максимальную популяризацию спорта среди населения — у нас процент выше, чем в целом по стране», — добавил глава спортивного ведомства.

Кроме того, Татарстан продолжит принимать различные турниры и первенства.

«Есть определенные идеи по дальнейшим перспективам. О них будем говорить после завершения чемпионата мира по футболу», — резюмировал Владимир Леонов.